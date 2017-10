Hoogspanning in Kenia: gaan verkiezingen nu door of niet?

Ze verwijzen daarbij naar de gebeurtenissen van vorige week. De voorzitter van de kiescommissie sprak toen zelf over politieke beïnvloeding en onderlinge onenigheid. Zijn uitlatingen volgden op het vertrek van een andere kiescommissaris. Zij vluchtte naar New York omdat ze voor haar leven vreesde. Volgens de vrouw staat de kiescommissie onder zware druk en zal de uitslag van de verkiezingen absoluut niet geloofwaardig zijn.

De verkiezingen zijn donderdag gepland, maar de Hoge Raad van Kenia ontving op de valreep een verzoekschrift van drie mensenrechtenactivisten met de vraag om de stembusgang te stoppen. Volgens de drie is de kiescommissie intern verdeeld en niet in staat om vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren.

Uitspraak komt woensdag, daags voor de geplande stembusgang

De Hoge Raad riep nieuwe verkiezingen uit in oktober. Maar eerder deze maand kondigde oppositieleider Odinga aan dat hij de nieuwe verkiezingen boycot. De kiescommissie is sinds de vorige stembusgang immers niet voldoende hervormd, zegt hij. Hij heeft de Kenianen opgeroepen om massaal te betogen op de geplande verkiezingsdag van 26 oktober.

Deze verkiezingen volgen op eerdere verkiezingen in augustus. Zittend president Uhuru Kenyatta werd tot winnaar uitgeroepen, een uitslag die door oppositieleider Raila Odinga werd verworpen. Hij vocht de uitslag aan bij het hooggerechtshof, dat die tot grote verrassing van velen nietig verklaarde. Het hof oordeelde dat de kiescommissie slecht werk had geleverd.

Maar of die verkiezingen nu zullen doorgaan, is intussen hoogst onzeker geworden. De opperrechter van de Hoge Raad heeft er mee ingestemd om het verzoekschrift van de drie activisten te behandelen. Woensdag, daags voor de verkiezingen, zal hij een uitspraak doen.

EU vermindert aantal waarnemers uit veiligheidsoverwegingen

Hoe gespannen de toestand is, werd ook duidelijk kort na de bekendmaking dat de Hoge Raad het verzoekschrift zal behandelen. Enkele uren daarop werd de chauffeur van de plaatsvervangende opperrechter beschoten in de hoofdstad Nairobi. Of de schietpartij politiek gemotiveerd is, is onduidelijk, maar volgens ooggetuigen ging het om een gerichte aanslag.

In delen van Kenia is de toestand zo onveilig dat stemmen hoe dan ook quasi onmogelijk is. Vandaag raakte ook bekend dat de Europese Unie uit veiligheidsoverwegingen het aantal waarnemers in Kenia vermindert.