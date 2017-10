Gemma Collins na val van podium: "Ik had maar niet zo opgewonden moeten zijn!"

Gemma Collins: "Nadat ik gevallen was, riep iedereen: "Haal haar daaruit! Haal haar daaruit! Haar benen gaan daar verpletterd worden!" Want het podium zou naar omhoog moeten gaan, terwijl mijn benen daartussen zouden kunnen geraken. Bedankt dus aan die 2 vriendelijke mannen van "Love Island" (het programma dat de award gewonnen had, nvdr) die me opgetild hebben. En sorry voor het meisje dat ik bijna verpletterd heb."

"Ik had wel op verschillende plaatsen pijn, toen ik deze ochtend uit bed stapte. Daar ga ik niet over liegen. Toch ben ik blij dat het niet erger was dan dat. Maar ik ben nog altijd een beetje in shock. Al blijft het natuurlijk ronduit hilarisch."

"Het viel dus nogal mee en wat doe je dan? Je staat op en maakt er opnieuw het beste van. Ach, ik had maar niet zo opgewonden moeten zijn, en daar wat staan rond te draaien om hen die award te geven, waardoor ik in dat gat viel."

"Ik zag dat mijn moeder aan het huilen was en me toeriep: "Je had daar kunnen sterven!"" Zo erg was het natuurlijk niet en dus kon er vanuit verschillende hoeken gelachen worden: