Gui Polspoel over Bende-dossier: "Vraag mij af of we wel een doorbraak hébben"

"Iedereen gaat er nu van uit dat de Reus ontmaskerd is. Wel,

ik twijfel daaraan", zegt Polspoel in "De afspraak". Met name de getuigenis van de broer van de man over diens bekentenissen op zijn sterfbed kan Polspoel niet overtuigen. "Het is een man die 30 jaar aan het zuipen was, tot 3 flessen vodka per dag. 1 meter 92 groot was hij en hij woog nog 42 kilo. Dan vraag ik mij af wat er allemaal in die man zijn hoofd is gebeurd."

Polspoel plaatst een en ander in perspectief. "De getuigenis van zijn broer is het verhaal van de man die maar 42 kilo meer woog en 30 jaar had gezopen."

De verklaring van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat het speekselstaal en de vingerafdrukken van de man niet overeenkomen met de gegevens uit het dossier lijken dat te bevestigen. "Als de minister van Justitie dan vandaag zegt dat er geen enkel materieel bewijs is dat matcht, dan vraag ik mij af of we wel een doorbraak hébben", aldus Polspoel.