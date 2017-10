Iraaks-Koerdische parlement stelt verkiezingen met acht maanden uit

Normaal gezien hadden de verkiezingen op 1 november moeten plaatsvinden, maar vorige week zette de verkiezingscommissie de voorbereidingen stop door een gebrek aan kandidaten en een aanhoudend conflict met de centrale overheid in Bagdad. Er hadden zich geen kandidaten geregistreerd voor het presidentschap.

De regeringspartij Koerdistan Democratische Partij (KDP) heeft nu met parlementsleden van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) en de Koerdistan Islamitische Unie een akkoord bereikt om de verkiezingen uit te stellen. Het parlement zal de nieuwe datum van de verkiezingen later bekendmaken. Daarnaast heeft het parlement beslist om de activiteiten van het presidentschap van Koerdistan op te schorten.

De achtjarige termijn van president Barzani, de eerste en enige verkozen president van de Koerdische autonome regio, had eind 2013 moeten eindigen. Hij werd met twee jaar verlengd, en te midden van de chaos die de opgang van terreurgroep IS in 2014 creëerde, bleef de president gewoon aan de macht.

De toestand in Iraaks Koerdistan is zeer gespannen. De Iraakse regeringstroepen heroverden vorige week de controle over de olierijke provincie Kirkuk en andere regio's buiten de autonome regio Koerdistan die door de Koerdische Peshmerga waren veroverd op IS. Het offensief van de overheid was een rechtstreeks gevolg van het onafhankelijkheidsreferendum in Iraaks-Koerdistan van vorige maand, dat door Bagdad als illegaal werd bestempeld. Volgens de Koerden stemde 92 procent voor de onafhankelijkheid van de regio.