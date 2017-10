Is de Poolse bouwvakker niet langer goedkoper dan de Belgische?

De Europese ministers van Werk hebben een akkoord bereikt over de detacheringsrichtlijn. Voortaan zal een gedetacheerde buitenlandse werknemer in België vanaf de eerste dag hetzelfde loon uitbetaald moeten krijgen als een Belgische werknemer. Ook andere loonvoordelen, zoals een bonus of een dertiende maand, moeten op dezelfde manier uitgekeerd worden. Een werknemer mag 12 maanden uitgestuurd worden naar een ander land. Die periode kan maximaal tot 18 maanden verlengd worden. Nadien wordt het volledige arbeidsrecht van het land, waar gewerkt wordt, van toepassing.

"20 tot 30 procent goedkoper"

Maar toch is niet alle concurrentie hiermee van de baan. De sociale­zekerheidsbijdragen worden nog altijd in het thuisland betaald. “En die zijn veel lager in Oost- en Zuid-Europa”, zegt woordvoerder Véronique Vanderbruggen van de Confederatie Bouw. “Mensen die hier tijdelijk komen werken, zijn 20 tot 30 procent goedkoper.”

“Oneerlijke concurrentie zal blijven tieren in ons land”, vindt ook Christine Mattheeuws van het NSZ. Mattheeuws is wel tevreden over de inkorting van de detacheringsduur van 24 naar 12 maanden, ook al kan die met een half jaar verlengd worden. Ondernemersorganisatie Unizo noemt de detacheringsrichtlijn een goede zaak. Maar ze vraagt zich af welke flankerende maatregelen Europa zal voorzien om te voorkomen dat veel gedetacheerde werknemers door de nieuwe regels richting schijnzelfstandigheid opschuiven.