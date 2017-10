Jo Leemans: "Ik zit met mijn luie kont in het rusthuis te niksen en dat is bangelijk, je wordt zo lui"

"Voor mij is de radio 's morgens opzetten muziek horen", zei Leemans. "Er mogen stemmen tussenkomen, maar geef mij toch in godsnaam muziek. Wat ik vooral mis, is mijn eigen periode bij de radio. Maar ik kan niet zeggen: jongens, kom mij toch eens halen, dat kan niet meer, ik ben de 90 voorbij. Ik deed liever radio dan televisie. (...) Ik mis zo'n beetje: ik moet het doen, ik moet mij inspannen, ik moet nadenken, ik moet zien dat dat klaar is tegen die datum. (...) Ik zit hier gewoon te niksen en da's bangelijk. Je wordt zo lui, ik zit met mijn luie kont in een zetel en ik doe niets meer, behalve natuurlijk luisteren naar de radio."