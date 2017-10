Kijkers schrijven : VRT te weinig kritisch over goedkoop vliegen

Goedkoop vliegen heeft een keerzijde

De burgers vonden het maar niets dat er in "Het journaal" en op de website van vorige vrijdag 20 oktober weinig kritische noten werden geplaatst bij al dat goedkoop vliegen. Erg milieuvriendelijk is het niet. De lage prijzen hebben ook vaak te maken met minder goede arbeidsvoorwaarden en luchthavens zijn niet altijd een pretje voor hun omgeving. De toename van het luchtverkeer en de lage prijzen hebben dus een keerzijde.

Doden door vervuiling

Niet dat VRT Nieuws blind is voor die problemen. Net vóór het item over goedkoop vliegen werd uitgebreid aandacht besteed aan wetenschappers die berekenen hoeveel doden vervuiling maakt. Voor fijn stof komt het Europees Milieu-agentschap bijvoorbeeld aan een statistische berekening van 8340 doden in België in 2014. Maar net dat maakte het contrast met het volgende item wel groot. “En één van de grootste vervuilers is het vliegtuig.” zei de presentator. Maar ze was de enige die een kritische noot liet horen. In de reportage werd er niet op teruggekomen. Ook het online-artikel, waar lezers een lijstje konden vinden van vergelijkingswebsites, zette aanvankelijk geen enkele randbemerking bij dat goedkoper (en dus allicht frequenter) vliegen.

Consumentennieuws

De aanleiding voor deze reportage en het bijhorende krantenartikel bleef me wat onduidelijk. “Met de herfst- en de kerstvakantie in aantocht” klonk het. Tja, lillende actualiteit is dat niet. De échte aanleiding lijkt te zijn dat "Het journaal" zich heeft voorgenomen wat vaker consumentennieuws te brengen. Daar ben ik helemaal voor. Eén van de grote bronnen van verzuring lijkt me persoonlijk het gevoel van onmacht te zijn dat mensen ervaren als klant van een nutsbedrijf, een verzekering, een bank en noem maar op. Maar de tip om voor vliegtuigtickets naar prijsvergelijkers te kijken, had misschien toch wat weinig om het lijf voor een item in "Het journaal". Zeker als je het net over luchtvervuiling hebt gehad, zou een beetje aandacht voor NGO’s die je toelaten om je CO2-uitstoot te compenseren bijvoorbeeld niet zo gek zijn geweest.

Is er een fout gemaakt ?