Liveblog: Minister Geens geeft uitleg over nieuwe ontwikkelingen in dossier Bende van Nijvel

Geens geeft overzicht van nieuwe ontwikkelingen in bendedossier

Geens heeft het nu over de nieuwe ontwikkelingen in het dossier en over het spoedoverleg dat hij gehouden heeft met de procureurs-generaal. Hij geeft een tijdlijn van de nieuwe onderzoeksdaden. Het gaat dan onder meer over hoe slachtoffer David Van de Steen gecontacteerd is door de broer van de vermoedelijke "reus".