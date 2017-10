Onbelast bijverdienen zal ook kunnen via deelplatformen en apps

Afgelopen weekend legde de ministerraad de lijst vast van activiteiten en diensten waarmee je vanaf volgend jaar tot 6.000 euro per jaar onbelast kan bijverdienen. Wie zich inzet in het verenigingswerk, of als sportcoach, wie kinderopvang aanbiedt of kleine klussen uitvoert bij particulieren, komt in aamerking. Ook wie diensten aanbiedt via een digitaal platform of een app, zal kunnen genieten van de regeling, op voorwaarde dat gebruik maakt van een erkend platform. Momenteel zijn zo'n dertig deelplatformen al erkend.

Airbnb en Uber, de meest bekende, zijn daar nog niet bij. Voor Airbnb is de huidige regeling te ingewikkeld. Inkomsten uit de verhuur van een kamer worden nu nog aan een ander tarief belast dan inkomsten voor het aanbieden van een dienst, zoals een ontbijt. Dat verandert. In de nieuwe regeling zal er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen diverse, onroerende en roerende inkomsten. Ze zullen allemaal onder de nieuwe regels voor onbelast bijverdienen vallen.