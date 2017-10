Desperate housewives in de Wetstraat

Op sociale media bleek al gauw dat niet iedereen opgezet was met de stelling dat huisvrouwen niet zouden “werken”, en uiteraard is dat terecht.

Op zich is het systeem van het huwelijksquotiënt wel valabel omdat het een belastingvoordeel toekent aan bijvoorbeeld koppels die beslissen dat één van de partners niet gaat werken en thuis blijft om voor de kinderen of voor een bejaarde ouder te zorgen. Het belastingvoordeel moet dan voor een stuk het gemis aan arbeidsinkomen van de thuisblijvende ouder compenseren.

Niettemin zou het verkeerd zijn het voorstel van Open Vld zo maar naar de prullenmand te verwijzen. Mits enige nuance moeten we het als maatschappij misschien toch overwegen, zeker indien we rekening houden met de achtergrond van dit fiscale gunstregime.

Efficiënt gezinsbeleid?

Deze vraag verdient toch wel enige maatschappelijke reflectie. Vooreerst lijkt het weinig verantwoord om koppels fiscaal te gaan ondersteunen met een huwelijksquotiënt in de wetenschap dat deze koppels geen “gezinslasten” hebben. Het is inderdaad veel meer aangewezen om dit voordeel enkel toe te kennen aan koppels met “personen ten laste”.

Vanuit dat perspectief kan maatschappelijk bekeken eigenlijk niemand een probleem hebben met dat systeem. Maar we moeten ons inderdaad wel de vraag durven stellen of het systeem zijn doel niet is voorbij geschoten. Het systeem van het huwelijksquotiënt is immers algemeen van toepassing op alle koppels waarvan slechts één van de partners gaat werken.

Het fiscaal ondersteunen van dergelijke zorgrelaties is niet alleen maatschappelijk relevant, maar heeft ook budgettaire consequenties. Indien het huwelijksquotiënt voor deze koppels zou worden afgeschaft, met als doel de niet werkende partner op de arbeidsmarkt te krijgen, dan moeten we er als maatschappij rekening mee houden dat we meer zullen moeten investeren in kinderopvang en in ouderenzorg.

Het budgettair voordeel van de afschaffing van het huwelijksquotiënt zou dan onmiddellijk worden gecompenseerd met hogere overheidskosten voor sociale voorzieningen.