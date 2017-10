Oud-studentes getuigen: "Jappe Claes manipuleerde meisjes om mee te gaan naar een hotel"

Ze hebben geen blad voor de mond genomen, gisteravond in de studio van "Pauw" op de Nederlandse tv over hun ervaringen met Jappe Claes: Cat Smits, Emma Pelckmans en Anne Van Veen. Alledrie studeerden ze ooit aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, alledrie kregen ze les van de Vlaamse acteur, alledrie verklaren ze dat hij bij hen en andere meisjes gedrag stelde dat niet door de beugel kon. (Lees voort onder video)

"Ik zat in 2008 op die school", vertelt Smits. "Jappe begon me al snel berichtjes te sturen waarin hij schreef dat hij over me droomde. Op een bepaald moment wou hij een rol met me bespreken. Ik stelde voor om dat op café te doen, maar hij vroeg me om mee te gaan naar een hotel. Het Hotel de l'Europe." "Op de gangen gonsde het van de geruchten dat Jappe affaires had met studentes of hen manipuleerde om mee te gaan naar een hotel. Het was een publiek geheim. Maar niemand wist precies om wie het ging."



Jappe vroeg me naar mijn privéleven, of ik beschikbaar was en of ik hem te oud vond



"Uiteindelijk ben ik gezwicht om naar dat hotel te gaan. Hij wou het helemaal niet over een rol of mijn toekomst als actrice hebben. Wel vroeg hij me naar mijn privéleven, of ik beschikbaar was en of ik hem te oud vond. Tijdens die vragen kwam hij telkens dichterbij. Ik zei dat ik naar huis moest en dat ik niet single was. Dat vond hij jammer. Voor zijn huis heeft hij mij gekust." "De volgende dag was het mis. Hij gedroeg zich als iemand die een blauwtje had gelopen. Ik kon niks meer goed doen in de klas. 1 of 2 maanden later werd ik van school gestuurd na een gesprek waarbij hij als enige van onze 4 hoofddocenten aanwezig was. Ik stond op de gang te wachten. Hij liep naar me toe [en maakte een gebaar alsof hij me neerschoot]. En ik was weg."

Hij gedroeg zich als iemand die een blauwtje had gelopen, ik kon niks meer goed doen

Pelckmans en Van Veen hebben naar eigen zeggen gelijkaardige ervaringen met Claes. "Ik ben vooral geschokt dat dit na mij nog bij Cat en Emma kon gebeuren omdat ik het al had aangekaart", zegt Van Veen. "De directeur zei dat hij niks kon doen." Volgens Van Veen was de modus operandi van Claes bij haar net hetzelfde. "Hij nam me mee naar een louche tent aan de grachten. Met veel weerzin zit je daar dan. De manier waarop hij het psychologisch aanpakt, is sterk. Geraffineerd. Het is best onveilig. Je bent alleen met hem, zonder getuigen of back-up."



Jappe is goed in je het gevoel geven dat enorm veel op het spel staat



"Mij was op het hart gedrukt dat ik het aan niemand mocht vertellen", zegt Smits. "Zeker niet aan andere studentes. Ik had klasgenoten die doodsbang waren. 1 meisje verstopte zich op het toilet op de 8e verdieping en smste me of ze kon buitenkomen omdat Jappe haar stond op te wachten." Zowel Smits, Pelckmans als Van Veen zegt dat de drempel om iets te zeggen torenhoog was. "Het lijkt alsof iedereen te veel te verliezen heeft", zegt Smits. "Je zit 4 jaar lang op een school en het is lang niet zeker dat iedereen afstudeert. Zeker in het eerste jaar worden veel mensen weggestuurd. Jappe is goed in je het gevoel geven dat enorm veel op het spel staat, dat alles aan een zijden draadje hangt en je mee moet dansen. Bovendien vond de oude garde dat normaal. Het is toch een intiem vak?"