Recordhoeveelheid bos verdwenen in 2016

In 2016 is over heel de wereld 29,7 miljoen hectare, dat is ruim 9 keer de oppervlakte van België, aan bos verloren gegaan, een record. Dat blijkt uit gegevens van de Universiteit van Maryland die worden geciteerd in een rapport van de ngo Global Forest Watch (GFW). Het gaat om een stijging met maar liefst 51 procent ten opzichte van 2015.