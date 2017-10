Smeyers (N-VA): "Dossier Bende van Nijvel naar Vlaanderen? Doekje voor het bloeden, laat het waar het is"

Deze namiddag zal minister Geens de Kamercommissie Justitie te woord staan over de recente ontwikkelingen in het dossier. "Ik hoop dat hij op de plaats waar hij moet spreken zeer klare taal zal spreken", zegt Smeyers in "De ochtend" op Radio 1. "Hij is nu de politiek verantwoordelijke. Hij moet het signaal geven aan het parlement en aan het hele volk welke mensen en welke middelen hij zal inzetten om de waarheid aan het licht te brengen."

Volgens Smeyers moet er uitgespit worden "wat er fout is gegaan, wie voor wie heeft gezwegen en waarom bepaalde cruciale getuigenissen niet zijn afgenomen", klinkt het. "Geens heeft de verdomde plicht om duidelijkheid en klaarheid te scheppen." Het N-VA-Parlementslid denkt bijvoorbeeld aan een "totaal nieuwe onderzoekscel die van nul begint, tabula rasa".

Maar het dossier weer overbrengen van het parket van Charleroi naar Dendermonde - zoals burgemeester van Aalst en partijgenoot Christoph d'Haese oppert - vindt Sarah Smeyers geen goed idee. "Idealiter was het nooit naar Wallonië gegaan. Maar om het nu weer naar Vlaanderen te brengen, dat is een doekje voor het bloeden. Dat kost tijd en geld. Laat het nu waar het nu is. We kunnen de middelen veel efficiënter inzetten. Ik wil hier absoluut geen communautair dossier van maken, daar heeft nu niemand iets aan."