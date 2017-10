Snelle vergoeding voor schade voetbalrellen Brugge

Zondagavond, na de topwedstrijd Club Brugge-Antwerp, brak een vechtpartij uit in een café in Brugge. Dat kwam de harde kern van Club ter ore, die in een ander café zat. De supporters voerden een raid uit en stootten op de politie. Ze richtten vernielingen aan, onder meer de auto van een rolstoelgebruiker werd in brand gestoken.

Weinig gebruikt schadefonds

Om de gedupeerde inwoners te vergoeden wil de stad Brugge nu een schadefonds aanspreken dat in 2000 werd opgericht. Het zou destijds de omwonenden van het Jan Breydelstadion vergoeden als er problemen waren tijdens het Europees Kampioenschap. In het fonds zit geld van het stadsbestuur, Club en Cercle Brugge. Maar al die jaren is het fonds amper gebruikt, zegt Dirk De Fauw, OCMW-voorzitter in Brugge. "Nu stellen we vast dat er na de rellen van zondagavond heel wat schade is en dat het fonds moet aangesproken worden."