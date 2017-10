Spaanse "kunststripper" slaat toe bij David van Michelangelo

Al meer dan 500 jaar staat de David van Michelangelo eenzaam en alleen in zijn blootje, maar eergisteren kreeg hij navolging met een "performance" van ene Adrián Pino Olivera. Omringd door verbaasde toeristen in de Galleria Dell'Accademia in Firenze trok de Spaanse kunstenaar plots zijn kleren uit en ging hij poedelnaakt voor het iconische standbeeld staan.

"Project V"

Het bizarre gedrag van Olivera maakt deel uit van "Project V", een kunstproject waarbij hij met zijn naakte lichaam "de goddelijke kracht van het vrouwelijke wil opeisen en doorgeven in het aanschijn van de neergang van de hedendaagse mannelijke wereld".

In het kader van dit project heeft hij de voorbije jaren met de regelmaat van de klok zijn kleren uitgetrokken in de buurt van iconische kunstwerken. Daarbij vormt hij met zijn lichaam steevast een V-gebaar als knipoog naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Hij slaat altijd op de 22e van de maand toe omdat de V de 22e letter van het alfabet is.



In 2014 ging hij een eerste keer tot actie over door naakt te gaan bij het schilderij "De geboorte van Venus" van Sandro Botticelli in de Uffizi-galerij in Firenze. Later herhaalde hij dit kunstje onder meer bij de Nikè van Samothrake in het Louvre in Parijs, de Trevifontein van Gian Lorenzo Bernini in Rome en het schilderij "Le déjeuner sur l'herbe" van Edouard Manet in het Musée d'Orsay in Parijs.