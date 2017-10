Tom Dice: "Vrienden die ik dacht te hebben, waren plots verdwenen"

7 jaar is het intussen geleden dat Tom Dice (Tom Eeckhout) voor België naar het Eurovisiesongfestival in Oslo trok met "Me and my guitar". Sindsdien heeft hij heel water watertjes doorzwommen met hoogtes, maar ook laagtes.

"Het Songfestival blijft een van de mooiste dingen die ik heb gedaan", zegt hij vanavond in "Van Gils & Gasten" op Eén. "Natuurlijk pinnen mensen mij daarop vast. Ik ben Tom van het Songfestival. Misschien moeten ze eens wat andere muziek van mij opzoeken want ik heb ook andere verhalen te vertellen."

In 2013 lastte Tom Dice een sabbatjaar in na onder meer een hit in Frankrijk en een plek in het voorprogramma van Taylor Swift. Toen hij nadien met nieuwe muziek op de proppen kwam, botste hij al snel op een muur. "Vrienden die ik dacht te hebben, waren plots verdwenen. Ze merkten dat ik voor mijn plek moest vechten en lieten mij vallen. Van sommige mensen had ik dat verwacht, ik ben niet naïef. Van anderen was het toch schrikken."