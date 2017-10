Romeinen trekken aan alarmbel nadat den op taxi is gevallen     

Gisteren reed een taxi over een plein nabij de Tiber, toen een van de iconische Romeinse parasoldennen op de wagen viel. De chauffeur raakte gewond, maar de passagiers wisten op tijd te ontsnappen en kwamen er zonder kleerscheuren van af. Ook twee andere voertuigen werden door de vallende boom geraakt, maar zonder ernstige schade.

Het is al het vierde incident met vallende bomen in de Italiaanse hoofdstad in minder dan zes weken. Vorige week viel een 25 meter hoge den op een supermarkt in het noorden van de stad. Op 22 september werd een auto geraakt door een vallende boom en op 13 september viel in dezelfde wijk een boom over de weg. In totaal vielen dit jaar al zeker vier gewonden door vallende bomen.

Italia Nostra, een vereniging voor het behoud van Italiaans cultureel, artistiek en natuurlijk erfgoed, heeft de situatie al verschillende keren aangeklaagd. "Het is erger dan een noodgeval", klinkt het alarmerend.

De Romeinse gemeenteraad heeft intussen zo'n 15.000 bomen onderzocht en schat dat zo'n 3 procent daarvan gekapt moet worden. Veel meer bomen zijn aan een dringende snoeibeurt toe, meldt een gemeenteraadslid. Zij legt de schuld bij de vorige administratie: "We moeten doen in een jaar wat al tien jaar lang niet gedaan is."