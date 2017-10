Bouwbedrijf Stadsbader: "Voor de Oosterweelverbinding kunnen wij 100 mensen aanwerven voor 5 jaar, dat is uniek"

Over de Oosterweelverbinding is jarenlang gediscussieerd, maar nu ziet het er naar uit dat de werken écht gaan beginnen. Als alles volgens plan verloopt, dan kan Stadsbader begin volgend jaar voorbereidende werken doen op Linkeroever. De werken aan de wegeninfrastructuur - verkeershinder inclusief- zouden dan midden 2018 beginnen.

Stadsbader gaat alle wegen en elektronica aanleggen rond Zwijndrecht, tot aan de Kennedytunnel en tot aan de Antwerpse haven. Dominique Valcke van Stadsbader reageert erg tevreden bij Radio 2 West-Vlaanderen: "Wij zijn heel blij dat wij zo'n grote opdracht kunnen doen en dat die niet naar een buitenlandse partner gegaan is. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid in Vlaanderen. Wij zijn van plan om voor dit project 100 extra mensen in dienst te nemen, voor een periode van 5 jaar. Dat is uniek."

Naast Stadsbader zitten in het consortium Rinkoniên ook de Belgische bedrijven Artes Roegiers, Artes Depret en Cit Blaton, én het Nederlandse bouwbedrijf Mobilis.