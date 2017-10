Wie straks langer dan 45 jaar werkt, zal ook een hoger pensioen krijgen

100 euro pensioen minder?

Tot daar zijn meerderheid en oppositie het eigenlijk eens over de pensioenhervorming, maar er zijn uitzonderingen. Mensen die vanaf 1 januari van dit jaar met SWT zijn gegaan, het vroegere brugpensioen, vissen achter het net.



Toen ze ingingen op de SWT-regeling werd hen immers verteld dat de jaren SWT meetelden voor hun pensioen. Met deze nieuwe wet is dat niet meer het geval. Zij zullen dus een stuk pensioen verliezen, omdat SWT-jaren vanaf dit jaar niet worden meegeteld en dus hun beginjaren (met een veel lager loon) zwaarder gaan doorwegen.



Voor mensen die met SWT zijn gegaan na herstructurering is er een aparte uitzondering. Wie voor 20 oktober 2016 ontslagen werd, ziet zijn of haar SWT-jaren wél meetellen. Voor werkloze jaren (zonder SWT) is er geen uitzondering. Zij vallen uit de boot.



In het geval van SWT spreken de vakbonden van contractbreuk. Volgens de bonden zullen de getroffenen gemiddeld 100 euro pensioen verliezen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) houdt het op een goeie 10 euro.