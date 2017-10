Xi Jinping machtigste Chinese leider sinds Mao

"Socialisme met Chinese karakteristieken voor een nieuw tijdperk" is voortaan een hoofdstuk van de Chinese grondwet. Dat hebben de meer dan 2200 aanwezigen op het 5-jaarlijkse Partijcongres unaniem beslist in Peking. Het amendement krijgt de titel "Gedachtegoed van Xi Jinping". Daarmee komt Xi op gelijke hoogte met Deng Xiaoping, die de deur openzette voor baanbrekende economische hervormingen tijdens de jaren '80, en Mao Zedong, de stichter van de Chinese Volksrepubliek in 1949. Ook hun naam en theorieën werden opgenomen in de grondwet. Bij Deng Xiaoping gebeurde dat pas na zijn dood.