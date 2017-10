"Bende van Nijvel was geen terreur, maar groot banditisme"

De laatste tijd gaan steeds meer stemmen op om misdaadanalisten op het dossier van de Bende van Nijvel te zetten. Een multi-disciplinair team, desnoods uit de Verenigde Staten, moet er naar kijken zoals ze naar cold cases kijken, zo klinkt het. Zeven jaar geleden kreeg misdaadanaliste Zucker exact diezelfde opdracht. Haar werd gevraagd om de eerste golf van aanslagen, in '82 en '83, te bestuderen.

Belgian Senate

Groot banditisme

"Ik heb twee en een half jaar dag en nacht gewerkt om het dossier uit te spitten", zegt Zucker. "Mijn werk werd trouwens gesuperviseerd door de Amerikaanse FBI, dat was één van mijn voorwaarden. Alles in mijn rapport was dus door de FBI goedgekeurd."

"Mijn conclusie ging uiteindelijk niet in de richting van terreur of destabilisering van de staat. Mijn piste was dat het ging om groot banditisme. Ik had zelfs 2 namen van verdachten voorgesteld, maar daar wil ik liever niet over uitweiden. Die verdachten zijn in ieder geval verhoord."

"Maar de toenmalige procureur-generaal ging niet akkoord met de pistes, resultaten en aanbevelingen die ik deed. Ze hebben er dan ook niet veel mee gedaan, ze vonden het niet interessant. Dus de samenwerking is stopgezet, wat hun volste recht is natuurlijk."

Een nieuwe misdaadanalist: heeft dat nut?