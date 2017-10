Bpost gaat ook pakjes bij de buren leveren

Concreet kan de klant via de website aangeven waar de postbode het pakje moet leveren wanneer er niemand thuis is. Er zijn verschillende opties. Zo kan het bij een zelfgekozen buur binnen een straal van 50 meter of een veilige plaats in de buurt van het huis, bijvoorbeeld de carport. Andere opties zijn een afhaalpunt naar keuze, bijvoorbeeld een postkantoor of postpunt, of vanaf 2018 een pakjesautomaat.

Volgens bpost is zowat 14 procent van de thuisleveringen van pakjes niet van de eerste keer succesvol omdat er niemand thuis is. Zowel de klant als de webshops waren vragende partij voor meer flexibiliteit, klinkt het. Maar de klant die niets wenst te wijzigen aan het huidige proces, hoeft geen voorkeur op te geven.

Het concept werd dit jaar getest in Roeselare, Seraing, Moeskroen en Turnhout. Andere pakjesdiensten leveren al langer het pakje bijvoorbeeld bij de buren indien niemand thuis is.