Data-analysebedrijf achter Trumpcampagne had contact met Assange

Assange heeft intussen bevestigd aan The Daily Beast dat hij door Cambridge Analytica is benaderd, maar stelt dat hij het aanbod van Nix heeft afgeslagen. De Australiër zou "verkozen hebben om alleen te werken".

Alexander Nix, CEO van Cambridge Analytica, heeft in een e-mail aan een onbekende derde persoon bekend dat hij contact heeft gezocht met Julian Assange, aldus The Daily Beast. Nix zou de klokkenluider de hulp van zijn bedrijf aangeboden hebben, in de zoektocht naar de 33.000 verdwenen e-mails van toenmalig presidentskandidate Hillary Clinton.

E-mailschandaal

In maart 2015 kwam aan het licht dat Hillary Clinton van 2009 tot 2013, tijdens haar periode als minister van Buitenlandse Zaken, een privéserver gebruikte voor haar e-mailverkeer. De FBI startte daarop met een onderzoek, om na te gaan of de Democrate daarmee wetten heeft overtreden.

In het kader van de onderzoek droeg Clinton ruim de helft van de meer dan 60.000 e-mails op de privéserver over aan de onderzoekers, de andere helft waren private e-mails. Later vond de FBI echter nog andere e-mails, die al in 2014 bleken te zijn verwijderd.

Die verdwenen e-mails werden nooit gepubliceerd, wat door het campagneteam van Trump dankbaar werd uitgebuit. Zo verklaarde de kandidaat-president tijdens een persconferentie op 27 juli dat hij hoopte dat het Kremlin de verdwenen e-mails zou vinden. "Rusland, ik hoop dat jullie luisteren. Ik hoop dat jullie de 30.000 verdwenen emails zullen kunnen vinden", klonk het.