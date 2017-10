Europees Parlement wil minder geld voor Turkije

In de ontwerpbegroting die de Europese Commissie opstelde staat 590 miljoen euro ingeschreven voor Turkije, als steun om het land klaar te maken voor de toetreding tot de Europese Unie. De 80 miljoen euro die het Europees Parlement wil schrappen of bevriezen zou gebruikt worden om politieke hervormingen in het land te stimuleren. Maar sinds het referendum in april waarbij de grondwet van Turkije wijzigde, wordt het volgens de meeste europarlementsleden steeds duidelijker dat die politieke hervormingen de verkeerde kant uitgaan.

Door te snijden in de geldstroom willen ze dan ook duidelijk maken dat het regime in Ankara niet meer op politieke steun hoeft te rekenen. Siegfried Mureşan (EVP), ondervoorzitter van de Europese begrotingscommissie, wijst in een persbericht op de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en de mensenrechten die allemaal in Turkije in onderdrukking komen. “Turkije blijft een belangrijke partner van de EU en heeft zeer goed werk verricht bij het besturen van de Syrische vluchtelingenstroom, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen daar”, zegt hij. “Turkije beweegt zich steeds verder weg van de Europese normen”.

Het geld dat bestemd is voor investeringen in bijvoorbeeld milieu en transportnetwerken willen de europarlementsleden daarentegen niet schrappen.