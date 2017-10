Grote problemen met treinverkeer tussen Gent en Antwerpen: wellicht niet opgelost voor avondspits

"Rond 9.30 uur kregen we de melding dat er op een overweg in Lokeren een vrachtwagen de bovenleiding heeft geraakt. Dat gebeurde wellicht door een te hoge lading", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baken.

De bovenleiding is over 300 meter beschadigd, zo zegt Baken. Het treinverkeer ligt momenteel stil tussen Lokeren en Gent-Dampoort, dus op de drukke lijn tussen Gent en Antwerpen.

De bovenleidingen van de sporen in beide richtingen zijn beschadigd. Infrabel heeft meteen werknemers ter plaatse gestuurd om de schade te herstellen, maar de hinder zal nog uren duren. Hoe lang is nog niet duidelijk, maar wellicht raakt het niet opgelost voor de avondspits.

De NMBS legt ondertussen vervangbussen in tussen Gent-Dampoort en Lokeren. Tussen Gent-Dampoort en Gent Sint Pieters rijden pendeltreinen. Tussen Gent en Antwerpen worden de treinen zo veel mogelijk omgeleid via Dendermonde en Schellebelle. Ook omrijden via Brussel "kan altijd", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.