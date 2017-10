Het lijkt nu zeker: verkiezingen in Kenia gaan door

Buitenland Hoogspanning in Kenia: gaan verkiezingen nu door of niet?

Amper enkele dagen voor de geplande verkiezingen in Kenia kreeg het Hooggerechtshof in het land een verzoekschrift van drie mensenrechtenactivisten met de vraag om de stembusgang te stoppen. Volgens de drie is de kiescommissie intern verdeeld en niet in staat om vrije en eerlije verkiezingen te organiseren.

Ze verwijzen daarbij naar de gebeurtenissen van vorige week. De voorzitter van de kiescommissie sprak toen zelf over politieke beïnvloeding en onderlinge onenigheid.

Vandaag moest het Hooggerechtshof oordelen: gaan de verkiezingen door of niet? Een uitspraak kwam er evenwel niet. Het hof was naar eigen zeggen met te weinig rechters om een beslissing te nemen. "En dus gaan de verkiezingen gewoon door", zegt VRT NWS-journalist Stijn Vercruysse in Kenia.

"Het zal nu afwachten zijn op de reactie van oppositieleider Odinga", zo zegt hij nog. "Wat hij zegt, zal cruciaal zijn voor het verloop van de verkiezingen morgen. Het zal bepalen of er demonstraties of geweld zal zijn en of mensen al dan niet belet zullen worden om hun stem te gaan uitbrengen."