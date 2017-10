Politie pakt 7 mensen op bij première van controversiële film over Nicolaas II in Moskou

Verschillende conservatieve manifestanten waren naar de bioscoop waar de voorstelling plaatsvond afgezakt om hun ongenoegen te laten blijken. Ze droegen daarbij iconen van de Russische keizerlijke familie en riepen slogans als "Deze film is een belediging voor de heilige familie". De politie pakte uiteindelijk 7 mensen op. Ook de première in Sint-Petersburg maandagavond verliep onrustig.

"Lasterlijk", "oneerbaar" en "beledigend": zo omschrijven radicaal-orthodoxe christenen in Rusland "Matilda" sinds de eerste trailer afgelopen zomer is verschenen. Het is dan ook geen verrassing dat de première van de controversiële film over tsaar Nicolaas II in Moskou gisteravond woelig verliep.

"Matilda" is een film van Aleksej Oetsjitel en vertelt het verhaal van de affaire tussen tsaar Nicolaas II en een ballerina. Gezien de Russisch-orthodoxe kerk de laatste tsaar van Rusland en zijn familie in 2000 heeft heiligverklaard, ligt de film gevoelig bij diepgelovige en nationalistische strekkingen in de samenleving. Parlementslid Natalja Poklonskaja vraagt niks minder dan een verbod.



Vorige maand zijn al eens 4 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting in een voertuig vlak bij het appartement van de advocaat van Oetsjitel. Die aanval volgde op een aanslag met een molotovcocktail in de filmstudio van de regisseur in Sint-Petersburg en een brand in een bioscoop in Jekaterinenburg. Het is in de buurt van die stad dat Nicolaas II en zijn familie in 1918 zijn geëxecuteerd.