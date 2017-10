Rossel controleert 75 procent aandelen van Grenz-Echo

De familie Küchenberg heeft beslist om na 32 jaar uit het kapitaal terug te treden. Dat maakte de familie dinsdagavond bekend. De enige Duitse krant van het land maakt zich op om zijn 90ste verjaardag te vieren. Alfred Küchenberg (72) en zijn familie trekken zich terug en staan hun aandelen af aan mediagroep Rossel, dat sinds 1996 al de helft in bezit had. Tegen eind dit jaar zal Alfred Küchenberg al zijn mandaten bij de groep Grenz-Echo stop zetten. De overdracht moet de continuïteit van de titels en het redactionele werk verzekeren, luidt het. Het resterende kwart van het kapitaal is in handen van de familie Thomassen uit Sankt-Vith.