Trump scherp bekritiseerd door senatoren uit eigen partij

Met opvallend harde taal zijn ze uitgevallen tegen president Trump., twee senatoren uit zijn eigen partij. Geen van beide wil herverkozen worden bij de volgende verkiezingen en spreken nu vrijuit.

Senator Corker uit Tenessee verklaarde dat Trump Amerika corrumpeert door onwaarheden de wereld in te sturen en te schelden. Het ondergraaft de internationale positie van het land, zo zei hij.

Senator Flake uit Arizona noemde Trump niet bij naam, maar had het over 'de top van onze uitvoerende macht', een duidelijke verwijzing naar Trump dus. Hij waarschuwde dat roekeloos, schandelijk en onwaardig gedrag tegenwoordig uitgelegd wordt als 'zeggen waar het op staat' en dat het normaal dreigt te worden om je zo te gedragen. Maar de senator vindt dat het niet normaal mag worden. Volgens hem blijft het roekeloos, schandelijk en onwaardig gedrag dat de democratie in gevaar brengt.

De twee senatoren hadden eerder al kritiek op Trump. Steve Bannon, de voormalige adviseur van Trump noemt intussen het vertrek van de twee uit de senaat een overwinning voor de Trump-beweging. President Trump zelf reageerde ook al op twitter. Hij noemde Corker incompetent en een lichtgewicht.