Vakbond voert actie aan hoofdzetel van Coca-Cola in Anderlecht

"We gaan in eerste instantie pamfletten uitdelen aan de mensen op de hoofdzetel, zodat zij ook op de hoogte worden gebracht, want tot op heden zijn enkel de betrokken diensten op de hoogte gebracht door Coca-Cola", zegt Karin Schaerlaekens van de christelijke vakbond. "Dit is een waarschuwing dat het voor ons echt genoeg is geweest. We sluiten verdere acties niet uit. Dat zal afhangen van de reactie van de directie."

De vakbond verzet zich tegen de geplande ontslagen. "Men wil een aantal processen vereenvoudigen en een aantal zaken digitaliseren. Het is een besparingsoperatie. Als je kijkt naar de winsten die Coca-Cola nog altijd maakt, dan is het begrip daarvoor bijzonder klein."

Vorige dinsdag bevestigde het bedrijf dat het 63 van de zowat 2.200 banen wil schrappen. Het bedrijf heeft in België vestigingen in Gent, Antwerpen en Chaudfontaine (productie en distributie), Hasselt en Heppignies (distributie), Anderlecht (hoofdkantoor) en een technisch servicecenter voor koeltoestellen in Londerzeel. In Antwerpen en in Gent zou bijvoorbeeld telkens een tiental banen bedreigd zijn, in Londerzeel 13. In heel Europa staan 600 banen op de wip.

Volgens Schaerlaekens verdwijnen in totaal 79 functies. Het bedrijf biedt deels wel andere jobs aan, waardoor het verlies netto uitkomt op 63. Maar de vakbondsvrouw stelt zich de vraag of het voor de betrokken werknemers wel mogelijk is om die andere functies aan te nemen, en of ze dat wel willen.