Hoe begon de zaak-De Pauw ook alweer? Overzicht van die eerste week in 2017 met stopzetting samenwerking VRT

Het parket van Mechelen en de VRT verspreiden allebei een persbericht over de huiszoeking in het omroepcentrum in Schaarbeek. Het parket benadrukt dat het parket zelf het initiatief heeft genomen en dat er geen onderzoek is gestart na een klacht van Bart De Pauw of een van de vrouwen die getuigenissen aflegden over Bart De Pauw bij de preventiedienst van de VRT. De VRT meldt dat de openbare omroep meewerkt met het parket in het kader van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Bart De Pauw.