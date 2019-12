Waar komt die "Black Friday" eigenlijk vandaan?

Ook hier een "Black Friday" houden, is een slimme zet van de grote winkeliers en webshops, maar er is ook kritiek van de kleine winkeliers. Rest de vraag of die dag dan per se Black Friday moet heten. Want eigenlijk is het niet meer dan een gewone koopjesdag. In de VS is de dag namelijk gekoppeld aan Thanksgiving, in Europa helemaal niet.



In die zin is er een verschil met Halloween, het Amerikaanse dodenfeest dat de voorbije jaren ook steeds vaker in ons land wordt gevierd. Ondanks het commerciële kantje gaat de symboliek daarvan, in de periode van Allerheiligen en Allerzielen, op het Europese vasteland niet volledig verloren.