Helpen antidepressiva echt tegen depressie en zijn ze ongezond voor tieners? 5 vragen en antwoorden

Het aantal tieners dat antidepressiva inneemt, is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 1,7 procent van de aangesloten tieners tussen 12 en 18 jaar nam in 2022 antidepressiva, tegenover 1,1 procent in 2018. Maar kunnen antidepressiva een depressie genezen of zijn ze juist schadelijk voor kinderen en jongeren? Waarom gaan niet meer jongeren in therapie? We stellen onze vragen aan enkele kinder- en jeugdpsychiaters.