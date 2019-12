Een echte of een plastic kerstboom? Zo veel mogelijk hergebruiken is de boodschap

Een echte kerstboom kan je ook huren of adopteren, maar dat is vooral in Nederland het geval. In België is de verhuur meer gericht op bedrijven en het gaat dan om versierde bomen, al dan niet in combinatie met andere kerstversiering. Overigens is een experiment met adoptiebomen in België eind 2009 slecht afgelopen.

De huurbomen worden geteeld in potten, wat maakt dat zo'n 90 procent van de bomen de eindejaarsfeesten overleven. Ze worden zo'n drie tot vijf keer gebruikt als kerstboom, wat de milieubelasting uiteraard vermindert.

En wie een huur-, adoptie- of statiegeldboom wil, houdt er ook best rekening mee dat als je er redelijk ver voor met de auto moet rijden, het milieuvoordeel volkomen verloren gaat.

Is je echte kerstboom na de feesten toch al zijn naalden kwijt en ziet hij bruin, dan doe je best niet mee aan een verbranding van kerstbomen in de buitenlucht, zoals die hier en daar georganiseerd worden. Daarbij ontstaat namelijk luchtvervuiling en komen er broeikasgassen vrij.

Kerstbomen die door de gemeente ingezameld worden, gaan naar een afvalverbrandingsinstallatie, een versnipperaar of worden gecomposteerd. Bij de verbranding in de installatie komt wel het broeikasgas CO2 vrij, maar geen andere vervuilende stoffen, en een deel van de verbrandingsenergie wordt teruggewonnen. Composteren of versnipperen levert geen energie op, maar wel bruikbare materialen.