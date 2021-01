Het begon met een simpele vraag "Leave or Remain", meer dan 4 jaar later is er een handelsakkoord: de brexit-tijdslijn 

Nadat de parlementaire stemming over het akkoord uitgesteld werd op 10 december, stemt het Britse parlement voor een eerste keer over het akkoord dat premier May met de EU sloot. De deal wordt weggestemd; 432 parlementsleden stemmen tegen, 202 stemmen voor. Het is een grote nederlaag voor May. Ze komt 116 stemmen te kort voor een meerderheid. Het verzet komt vooral van harde brexiteers binnen haar eigen Conservatieve partij en van de DUP; de Noord-Ierse Unionisten. Grootste struikelblok is nog steeds de zogenaamde backstop.

Het Britse parlement stuurt May terug naar Brussel om aanpassingen aan het akkoord te onderhandelen, maar ze vangt bot. May beslist al snel om de nieuwe stemming over haar akkoord (gepland voor eind februari) uit te stellen.