28 december, dag van de onnozele kinderen: Van wrede kindermoorden tot kinderfeest

Wie er ook gelijk heeft, de dag van de onnozele kinderen zelf is een beetje in de vergetelheid geraakt. Op weinig plaatsen wordt er nog effectief iets gevierd. Spanje is een van de uitzonderingen. Daar wordt die dag allerlei kattenkwaad uitgehaald en dat valt een beetje te vergelijken met onze aprilvissen.

Bij ons leeft de dag van de onnozele kinderen onrechtstreeks voort in Sinterklaas of in Driekoningen en in historisch erfgoed.