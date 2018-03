Aantal pv's tegen privébewakingsagenten ruim 40 procent toegenomen

In drie jaar tijd is het aantal pv's tegen bewakingsagenten en beveiligingsfirma's met ruim 40 procent toegenomen. In ons land zijn zo'n 20.000 privéveiligheidsagenten aan de slag. Ze werken voor ondernemingen of bedrijven. Maar ze opereren ook in luchthavens of scholen en geen gebeurtenis of een groot publiek evenement gaat voorbij of de bewakingsfirma's zijn aanwezig.