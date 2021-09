Na de recente wolvenaanvallen: Hoe bezorgd moeten we zijn? En wat als je een wolf tegenkomt?

Nadat gisteren in Limburg voor het eerst twee pony's zijn doodgebeten en vandaag een jonge koe, groeit de bezorgdheid over de wolf in ons land. Zoeken wolven steeds grotere prooien? Hoe groot is de kans dat u zelf een wolf tegen het lijf loopt? En wat moet u dan doen? "We begrijpen de ongerustheid, maar wolven zijn doodsbang van mensen en zullen van ons weglopen. Dat zit in hun genen ingebakken", zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.