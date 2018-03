De Louise van de Louizalaan: het onwaarschijnlijke verhaal van een Belgische prinses

Het is een van de duurste winkelstraten van Brussel en bij uitbreiding van het hele land: de Louizalaan, de prestigieuze stadsboulevard die het Louizaplein over een afstand van bijna 3 kilometer met het Ter Kamerenbos in het zuiden van de stad verbindt. Naast winkels van luxe kledingmerken telt de laan tal van buitenlandse ambassades en historische monumenten.

De plannen voor de aanleg van de Louizalaan dateren van 1847. Op de definitieve naam van het project is het dan nog ruim een decennium wachten, tot de geboorte van een prinses aan het Belgische hof naar wie de laan wordt vernoemd. Een koningsdochter die een onwaarschijnlijk levenspad zal bewandelen. Zo rijk en glamoureus de Louizalaan vandaag is, zo arm en berooid zal zij aan haar einde komen. Die prinses, dat is Louise, het eerstgeboren kind van koning Leopold II en koningin Maria Hendrika.

Lijfstraffen

Louise Marie Amélie wordt op 18 februari 1858 in Laken geboren. Haar ouders zijn teleurgesteld: ze is een meisje en dus geen troonopvolger. Meteen is de toon gezet voor een opvoeding zonder liefde of genegenheid. Uit de bronnen moet blijken dat Louise een spartaanse jeugd beleeft, inclusief lijfstraffen.

Vooral haar vader kijkt niet naar haar om, zeker niet na de geboorte van zijn tweede kind, prins Leopold, in 1859. Dat is wél een jongen en hij krijgt alle aandacht als toekomstige troonopvolger. In 1864 volgt nog een dochter, prinses Stefanie. Groot is het drama in 1869 wanneer prins Leopold plots sterft. De koning is zijn enige zoon kwijt. De geboorte van alweer een dochter, prinses Clementine, in 1872 brengt geen soelaas.

Leopold II keert zich steeds meer van zijn gezin af. Zijn dochters ziet hij louter als nuttige pionnen in het spel van de internationale huwelijkspolitiek. Louise zet hij als eerste in. Op 4 februari 1875 trouwt ze in Brussel met prins Filips van Saksen-Coburg en Gotha. Zij is net geen 17, hij bijna 31. De twee zijn nauw verwant: zijn moeder Clémentine en haar grootmoeder koningin Louise-Marie waren zussen. Bovendien waren hun beide grootvaders langs vaderskant broers. Maar de bruidegom is rijk en dat maakt veel goed.