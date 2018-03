Wat is er aan de hand in onze gevangenissen? En wat doet minister Geens?

De sfeer werd al opgewarmd sinds vorige week maandag in alle gevangenissen van het land. De bonden riepen het personeel toen op om 2 uur per dag minder te werken. Vorige vrijdag was er een eerste 32-urenstaking, vanavond start er een tweede grote staking. De grote stakingsgolf van 2016 lijkt nog niet helemaal verteerd en er zijn alweer serieuze syndicale problemen binnen de gevangenismuren.

Justitie Staking in gevangenissen kent veel bijval bij cipiers: 70 procent komt niet opdagen in Vlaanderen

Volgens de bonden heeft minister Geens enkele belangrijke beloftes gebroken. Na de grote stakingsactie in 2016 beloofde hij om het personeelskader op te vullen tot 7.075 voltijdse equivalenten, terwijl er nu maar 6825 aan de slag zijn. “De personeelswerving blijft aanslepen”, klinkt het. “Dit kabinet blijft uitblinken in onkunde, onwaarheden en eindeloos getreuzel.”

Het kabinet erkent dat de beloofde 7.075 voltijdse equivalenten niet werden gehaald en wijst in de richting van de complexe budgettaire regels, de 600 personeelsleden die op pensioen gingen of veranderden van werk en de lage wervingsreserves. Geens benadrukte dat er sinds het akkoord in 2016 al meer dan 500 cipiers werden aangenomen. “En deze trein stopt niet”, klinkt het.

Wat is de impact van zo’n staking?

Ons land is dan ook al meer dan honderd keer veroordeeld omdat gedetineerden tijdens stakingen in mensonwaardige omstandigheden moesten leven. Tot op heden lopen er nog altijd zaken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De vele stakingsacties hebben ons land de voorbije jaren alleen al meer dan 15 miljoen euro gekost. Maar misschien nog veel belangrijker dan dit financiële plaatje: de impact van een vakbondsactie op de gedetineerden is enorm. Ze kunnen geen bezoek ontvangen, maken geen wandeling, kunnen niet telefoneren of werken, kunnen geen activiteiten volgen…

Waarom blijven de problemen aanslepen?

Vakbonden en gevangenissen, het blijft een moeilijk huwelijk. Het sociaal conflict is al meer dan dertig jaar oud. Hoe komt het dat deze problemen blijven aanslepen? Ja, er is natuurlijk het debat over personeelskaders die niet ingevuld raken en gebroken beloftes. Maar er is meer aan de hand.

Ja, er zijn nog altijd te veel gedetineerden in onze gevangenissen. De voorbije 4 jaar was er een zeer sterke daling, maar het is nog te veel. Anderzijds: er zijn ook veel gevangenissen waar er geen overbevolking is en er toch wordt gestaakt.

Hebben we dan te weinig cipiers per gedetineerden? Op Europees vlak doen we het in ieder geval niet zo slecht. In België zijn er per cipier twee gedetineerden, terwijl het Europese gemiddelde 3 is. Dus toch niet zo slecht?

Laten we even tot de kern komen. Een gevangenis is waarschijnlijk één van de moeilijkste plekken op aarde. Het is per definitie een broeihaard van persoonlijke drama’s en gekwetste zielen. Ze worden opgesloten in gebouwen die vaak in een zeer slechte staat verkeren. Bovendien zitten gedetineerden in een zeer kwetsbare positie. Wassen? Eten? Bellen? Wandelen? Ze zijn voor alles afhankelijk van het gevangenispersoneel. Om dan nog maar te zwijgen van de moeilijke relatie tussen gevangenissen en de samenleving zelf.

Onze verwachtingen zijn torenhoog. We willen gedetineerden er droppen zonder er al te veel geld aan uit te geven, maar we verwachten dat ze volledig “hersteld en voorbereid” zijn na hun termijn.