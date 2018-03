Berlijnse Muur vandaag even lang weg als hij er gestaan heeft: 10.316 dagen

10.316 dagen geleden, op 9 november 1989, verkeerde Berlijn in een feeststemming. Na 28 jaar, 2 maanden en 27 dagen viel de Berlijnse muur. De Muur werd in de nacht van 12 op 13 augustus 1961 opgetrokken om Berlijn in tweeën te verdelen en een einde te maken aan de leegloop van het oostelijke deel van de Duitse hoofdstad.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Berlijn onder de winnaars van de oorlog verdeeld in vier bezettingszones: de Sovjet-Unie kreeg het oostelijke deel van Berlijn terwijl de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk elk een stadsdeel in het westen kregen.

Omdat op den duur zoveel mensen uit het communistische oosten vluchten naar het westen van de stad, beslisten de communisten om een hoge betonnen muur op te trekken, dwars door de stad.