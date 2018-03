"Een seat filler is als een ballenjongen op Wimbledon"

Crouthamel schrijft over reizen en woont in New York. In 2004 was hij als seat filler aanwezig op de Oscaruitreiking. Seat fillers worden ingezet om te vermijden dat een lege plaats in beeld verschijnt wanneer een beroemdheid bijvoorbeeld een plaspauze inlast of een Oscar in ontvangst moet nemen.

"Ik had pas een acteeropleiding gevolgd en wilde mijn acteerkwaliteiten testen", vertelt Crouthamel begin 2015 aan VRT NWS. "Ik wilde voelen wat het leven in Hollywood inhoudt en me helemaal onderdompelen in de filmindustrie."