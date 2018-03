Alexandra Smarandescu (21) is nieuwe voorzitster van Vlaamse Jeugdraad

Smarandescu is toen ze vijf jaar oud was vanuit Roemenië naar België verhuisd. Ze leerde snel de taal, omdat ze vaak voor haar ouders moest tolken. Zo leerde ze naar eigen zeggen verantwoordelijkheidszin en is ze uiteindelijk ook bij de Vlaamse Scholierenkoepel beland. Intussen studeert ze Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. In november is ze voor drie jaar verkozen in de Vlaamse Jeugdraad, nu is ze in de raad zelf verkozen tot voorzitter.