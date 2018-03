Huisdier overleden? Begrafenis organiseren!

Gerrit Dereymaeker uit Dilbeek was al begrafenisondernemer, maar na jaren ervaring heeft hij nu een ander bedrijfje uit de grond gestampt. Met Beyond Earth Services wil hij zich richten op huisdieren. "Want mensen willen steeds vaker een waardig afscheid bij hun dier", zegt hij. "Als je dier vroeger stierf, maakte je een put in de tuin en werd het daar begraven. Maar onze maatschappij verandert en wil meer afscheid nemen van hun huisdier op een eigen, persoonlijke manier."

Dereymaeker is een van de eerste begrafenisondernemers in Vlaams-Brabant die zo'n dienst aanbiedt. Maar goedkoop is het niet. Voor een uitvaartplechtigheid voor je huisdier betaal je al snel 200 euro. "Daar kunnen natuurlijk kosten bijkomen, zoals de aanschaf van een urne of kist. De ceremonie wordt op voorhand volledig besproken met de betrokkenen. Ik ga naar de mensen thuis en vraag hen naar hun behoeften. Soms lezen ze een tekstje voor of spelen ze een muziekje af tijdens de dienst."