Kippenhok, koelkast of toilet: waar zijn de Oscars neergezet?

Susan Sarandon, Emma Thompson, Sean Connery, Lionel Richie, Kate Winslet als Jodie Foster kozen het toilet als "opslagplaats" voor hun Oscar(s). Sarandon stalt haar Oscar voor haar rol in "Dead man walking" (beste actrice in een hoofdrol, 1996) samen met verschillende andere prijzen uit in een van de gasten-wc’s in haar huis. Aan Oprah vertelde ze dat haar kinderen het over "the famous bathroom" hebben.

Susan Sarandon en Nicolas Cage (1996). AP1996

Thompson heeft een heuse troon in haar toilet ingericht. Ze heeft dan ook twee beeldjes: 1 voor "Howards end" (beste actrice in een hoofdrol, 1993) en 1 voor "Sense and sensibility" (beste bewerkt scenario, 1996).

Emma Thompson en Anthony Hopkins (1993). 1993 AP

Ook Foster etaleerde haar Oscars voor "The accused" (beste actrice in een hoofdrol, 1989) en "The silence of the lambs" (beste actrice in een hoofdrol, 1992) aanvankelijk in haar toilet omdat ze vond dat ze mooi bij de kranen pasten. Ze plaatste ze later in een trofeeënkast omdat ze onderaan begonnen te roesten.

Jodie Foster (1989). 1989 AP

Verstopt

Timothy Hutton bewaart zijn Oscar voor zijn rol in "Ordinary people" (beste acteur in een bijrol, 1981) naar eigen zeggen in… de koelkast. Zijn zus zou die ooit voor de grap tijdens een feestje daarin hebben gezet en het beeldje is er sindsdien in blijven staan.

Russell Crowe (kleine foto) doet nog beter: zijn Oscar voor zijn rol in "Gladiator" (beste acteur in een hoofdrol, 2001) staat in het kippenhok op zijn ranch in Australië. Hij hoopt dat het beeldje zijn kippen tot het leggen van eieren inspireert.

Julia Roberts en Russell Crowe (2001). 2001 AP

Gwyneth Paltrow is dan weer doodsbang van de Oscar die ze won voor haar rol in "Shakespeare in love" (beste actrice in een hoofdrol, 1999). Het beeldje zit daarom veilig weggestopt achter het boekenrek in haar slaapkamer.

Gwyneth Paltrow (1999). AP1999

Beste moeder van de wereld

Nicole Kidman gaf haar beeldje voor haar rol in "The hours" (beste actrice in een hoofdrol, 2003) een plek op de schoorsteenmantel in het huis van haar moeder in Sydney. Jennifer Lawrence koos de piano in het huis van haar ouders in Kentucky als vaste stek voor haar Oscar voor haar rol in “Silver linings playbook” (beste actrice in een hoofdrol, 2013).

Jennifer Lawrence en Anne Hathaway (2013).

George Clooney (kleine foto) bewaart zijn beeldjes voor "Syriana" (beste acteur in een bijrol, 2006) en "Argo" (beste film, 2013) in zijn bibliotheek. Ook Dustin Hoffman houdt het ernstig en heeft zijn Oscars voor "Kramer vs. Kramer" (beste acteur in een hoofdrol, 1980) en "Rain man" (beste acteur in een hoofdrol, 1989) in zijn studeerkamer gezet.

George Clooney (2006). AP2006

Goldie Hawn bewaart haar Oscar voor "Cactus flower" (beste actrice in een bijrol, 1970) in de "Indiakamer", een plek in haar huis waar ze mediteert. Tom Hanks weet tot slot wat relativeren is: zijn Oscars voor "Philadelphia" (beste acteur in een hoofdrol, 1994) en "Forrest Gump" (beste acteur in een hoofdrol, 1995) staan thuis op een rek naast een trofee van zijn echtgenote voor beste moeder van de wereld.