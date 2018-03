Korea verbroedert op de Olympische Spelen, maar onder welke vlag?

De verenigingsvlag lijkt erg onschuldig: op een witte achtergrond is de vorm van het Koreaanse schiereiland -zonder een frontlijn of grens- afgebeeld in het lichtblauw. Zowel het communistische Noord-Korea als het democratische Zuid-Korea kunnen zich daarin vinden. De "vlag van de hereniging" wordt als sinds een wereldkampioenschap tafeltennis in Japan in 1991 door gemeenschappelijke Koreaanse delegaties gebruikt bij sportevenementen, tenminste als er geen politieke spanningen zijn. Zo marcheerden Koreaanse atleten uit beide delen van het land samen op onder die vlag tijdens de ceremonies van de Olympische Spelen in Sydney in 2000 en die van Athene in 2004. De verenigingsvlag heeft echter geen enkele officiële status en is bovendien ook weer niet zo onschuldig. Er staat namelijk naast het schiereiland een klein blauw stipje in de Japanse Zee op de plaats waar de twee Liancourt-rotsen uit het water steken. Daar wonen een twintigtal Zuid-Koreanen, maar de rotsen worden opgeëist door Japan. De Japanse premier Shinzo Abe heeft zich daar onlangs boos over gemaakt.



Zuid-Korea: de "vlag van evenwicht"

Traditioneel had het Koreaanse keizerrijk geen vlag. De regerende dynastieën hadden elk hun eigen vaandel en dat werd overgenomen door hun staten. Sinds de 14e eeuw regeerde de Joseon-dynastie over het eengemaakte Korea en was hun vaandel dat van het land. Eind de 19e eeuw sloot Korea internationale verdragen en bleek de nood aan een nationale vlag. Dat werd de "taegukgi", een voorloper van de huidige (Zuid-)Koreaanse vlag: een witte achtergrond met in het midden de blauwrode "taichitu", bij ons bekend als het yin-yang- of tai chi-symbool omgeven door vier trigrammen. Wit staat voor vrede in Korea, de "taeguk" -overgenomen uit het Chinese taoïsme- voor evenwicht en balans door de verzoening van tegengestelde krachten in de natuur. Die vlag werd tijdens de Japanse bezetting (1910-1945) achtereenvolgens gebruikt door een Koreaanse regering in ballingschap in China, door een comité voor vereniging van de Sovjet- en Amerikaanse bezettingszones (1945-1948) en door de Republiek Korea die in 1948 werd uitgeroepen en dat is dus het huidige Zuid-Korea.



Noord-Korea: Sovjets wilden een rode ster