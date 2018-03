Dag 2 van het proces-Abdeslam: herlees het relaas van de dag in onze liveblog

Verdediging Ayari: "Gedachte naar slachtoffers Parijs en Brussel"

De verdediging van Sofien Ayari is aan zijn uitzetting begonnen. Laura Séverin begint met een gedachte naar de slachtoffers van Parijs en Brussel. "Ik weet dat ze naar hier kwamen voor antwoorden en ben ervan overtuigd dat ze die zullen krijgen op het proces over de aanslagen."

In haar pleidooi draait het dan ook vooral over hoeveel schutters er geweest zouden zijn: "Er is van drie plaatsen geschoten, Belkaïd is op die drie plaatsen geweest. De politie heeft maar één schutter en één wapen gezien. En de agenten hebben ook geen twee wapens gehoord." Volgens haar was er maar één schutter in het appartement in de Driesstraat, en dat is Mohamed Belkaïd.

Ze stelt: "Het is hoogstens poging tot doodslag, geen poging tot moord" en doet beroep op de clementie van de rechtbank. Er is volgens haar ook geen sprake van een terroristische context. Ze vragen dan ook de vrijspraak voor moordpoging in terroristische context. Wél geven ze toe dat er sprake was van verboden wapenbezit, maar daar vragen ze een milde straf voor.