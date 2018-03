VIDEO: Noord-Korea was niet altijd "lief" voor grote sportevenementen in Zuid-Korea

Het organiseren van dergelijke grote sportevenementen is een opsteker voor het wereldwijde prestige van een land. De OS van Tokio in 1964 zetten het na-oorlogse democratische en economisch erg succesvolle Japan opnieuw op de wereldkaart. In 1988 was het de beurt aan de Republiek Korea (Zuid-Korea) om zijn opgang als industriële grootmacht te bezegelen met Olympische Spelen in Seoel. Het communistische regime in Noord-Korea stond te tandenknarsen van jaloezie en broedde plannen om de sportpret in het zuiden te verstoren. Het bleef niet bij woorden: een jaar voor de Spelen ontplofte een bom op een Zuid-Koreaans passagiersvliegtuig boven de Indische Oceaan, een bom die daar door Noord-Koreaanse geheime agenten was geplaatst. Alle 115 inzittenden van het vliegtuig werden gedood, maar de Spelen van Seoel gingen door en werden een groot succes. Een Noord-Koreaanse agente die de bom had geplaatst, werd gevat in Bahrein en uitgeleverd aan Zuid-Korea waar ze ter dood werd veroordeeld, maar later gratie kreeg omdat "ze ook een slachtoffer van het regime in Pyongyang was".



1988 AP

Zeeslag tijdens het WK voetbal in 2002

In 2002 sloeg Zuid-Korea een dubbelslag: het organiseerde zowel samen met Japan het wereldkampioenschap voetbal en later op dat jaar de Asian Games, de spelen voor Aziatische landen. Meer nog: het Zuid-Koreaanse voetbalteam deed het buiten verwachting erg goed en haalde de halve finales. Tijdens de kleine finale tegen Turkije openden Noord-Koreaanse marineschepen in de Gele Zee het vuur op een Zuid-Koreaans fregat. Het kwam tot een heuse zeeslag waarbij zes Zuid-Koreaanse militairen werden gedood. Toch bleef het rustig tijdens de Asian Games in de Zuid-Koreaanse havenstad Busan later dat jaar, wellicht omdat toen Noord-Koreaanse atleten mochten deelnemen. De toon was daarmee gezet: Noord-Korea wou een deel van de publiciteit bij Zuid-Koreaanse evenementen.



Met Noord-Koreanen erbij blijft het rustig

Hetzelfde gebeurde in 2014 bij de Asian Games in Incheon, nabij de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Toen stuurde Noord-Korea niet enkel atleten, maar ook een hoge politieke delegatie en bleef het rustig. Meer nog: Noord-Korea liet nog voor die spelen toe dat families die sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953) van elkaar gescheiden waren in noord en zuid elkaar konden ontmoeten. Dat leidde tot erg emotionele taferelen.