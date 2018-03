Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: won of verloor Saartje van die 7 alfamannetjes?

Saartje tegen Rik Verheye: 0 - 1

In de eerste aflevering komt Saartje uit tegen callboy Rik Verheye in het WK Bangerstox, of de botsauto's in het echt. Snelheid en Saartje is geen ideale combinatie, zeker niet als ze even later op het gladde circuit met een rotvaart tegen een muur knalt. De tranen rollen, maar ze drukt opnieuw het gaspedaal in." Het is hier nog niet gedaan", klinkt het. Haar motto doorheen het hele programma.

Die aflevering had ik sowieso moeten winnen



Tijdens het WK blijkt haar auto echter te kampen met technische problemen: hij schokt en maakt allesbehalve snelheid. Ze wordt frontaal aangereden en ligt daarmee uit de race. Begeleider Jimmy had nochtans voorspeld dat zij "de meeste ballen" had en zou winnen. Verlies, deels door brute pech. Saartje is het daar -achteraf bekeken- mee eens: "Die aflevering had ik sowieso moeten winnen. Op Rik stond er nog een zekere rem."



Saartje tegen Mathias Vergels: 1 - 1

Mathias Vergels wil Saartje overbluffen door de hoogste artificiële klimmuur ter wereld te beklimmen: een steile dammuur van 165m met 650 grepen in Zwitserland. Het boezemt Saartje angst in, maar die angst krijgt ook Mathias te pakken. Ze laat hem strategisch eerst klimmen, zodat ze zijn fouten kan doorgronden. Goud waard. Mathias moet twee keer lossen op het zwaarste stuk, vloekt dat het geen naam heeft, maakt zich kwaad en verliest tonnen energie. Saartje heeft door dat ze moet doseren en dat panikeren tijd kost. Bingo, ze is 10 minuten sneller.

Dit was de zwaarste proef. Verzuurde armen, ik kon na training niet meer schakelen in mijn auto



De klimmuur was voor Saartje fysiek dé zwaarste proef. Best vreemd, als je later de obstacle run of crashed ice ziet. Ze verklaart: "Na de dam was ik compleet verzuurd in de armen. Je bent bij klimmen fysiek snel beperkt. Ik kan makkelijk 4 uur fietsen, maar na een training van 2 uur klimmen, kon ik zelfs niet meer schakelen in mijn auto."



Saartje tegen Sieg De Doncker I: 1 - 2

Natuurmens Sieg De Doncker kiest ook voor een extreme sport: het EK Lumberjack of het houthakkerskampioenschap. Er zijn 4 disciplines: bijlwerpen, om ter snelst in een boom klimmen, een boomstam in schijven zagen en een boom doorzagen met een single buck. Saartje wordt telkens in de pan gehakt, nochtans breekt ze persoonlijke records. Dit is de enige aflevering waarin ze wegvlucht van de camera. "Dat was gewoon een maand voor niets oefenen", snikt ze.



"Sport is pure emotie en dat komt dan bovendrijven. Mensen rondom u steken zoveel tijd in u en dan krijg je het gevoel dat je ze ontgoochelt, terwijl je wil presteren", aldus Saartje. Ze vergelijkt het met de Olympische Spelen: "Die atleten trainen 4 jaar lang, en alles hangt af van dat ene moment. Je wil niet falen als je daar zo hard naartoe hebt geleefd."



Sieg kent geen grenzen en had geen zwakke plekken



Van Sieg heeft ze gerust het meeste wakker gelegen. "Dat is een jonge gast, die kent geen grenzen en smijt zich. Hij had ook geen zwakke plekken. Een complete sporter", analyseert ze.



Saartje moest het opnemen tegen -wat ze noemt- "een grote variatie aan sportmannen". "Elke uitdager was anders: Maarten was de ultieme sportman, Mathias was chaos, Dieter heel meelevend en begaan met mijn angst om te springen, en Sieg... die was over-convinced." Saartje leerde ook dat veel mannen uiteindelijk angst kennen (en je daar gebruik van kan maken). "Maarten had schrik dat de koude hem zou verkrampen, Mathias had hoogtevrees."



Saartje tegen Jan Van Looveren: 2 - 2

De potige Jan Van Looveren zet zijn armkracht in in Groenland om Saartje te verslaan bij het nationaal kampioenschap traditionele kajak. Maar er zijn 2 technische proeven waar brutte kracht niet veel uitmaakt, eerder hard focussen: harpoeneren (met een harpoen in een roos proberen gooien) en eskimoteren (zo vaak mogelijk met de kajak kopje-onder en terug boven water komen).



Bovendien heeft Jan de temperatuur van het Groenlandse water onderschat. Die schommelt rond het vriespunt en bezorgt het menselijk lichaam een ware schok waardoor de ademhaling stokt en het reactievermogen daning vertraagt. Saartje oefent thuis haar gezicht in emmers met ijs en schrikt niet.

Saartje tegen Dieter Coppens: 3 - 2

Nee, ze zou NOOIT uit een vliegtuig springen, haar ultieme nachtmerrie. En dan komt Dieter Coppens af met formatiespringen. Saartje wordt door begeleider Luc op 300 meter hoogte, in een cabine bengelend aan een zeppelin, gewoon geduwd. Anders zou ze zelf niet gesprongen hebben. Het lijkt gedoemd om te mislukken. Dieter blijkt bij het trainen ook nog stabieler te vliegen in de windtunnel.



De uitslag is nipt. Dieter maakt in de lucht op 30 seconden slechts één figuur minder dan Saartje. Tijdens de formatie zakt hij even weg van de andere teamleden, wat hem ietsepietsie tijd en wellicht de winst kost. Saartje praat constant op zichzelf in en maakt de klik in haar hoofd.



Angst is slechts een emotie

Saartje kan telkens rekenen op de begeleiding van sportpsychologe Els Snauwaert. "Dat mentale aspect is héél belangrijk om te presteren", legt Saartje uit. Els leert haar dat angst slechts een emotie is die je kan uitschakelen of kan afleiden. "Ik word ook zenuwachtig als iets niet meteen lukt. We hebben stap voor stap gewerkt om zelfvertrouwen te kweken. Ik heb over mezelf geleerd hoe ik in het leven sta."



Van olympisch atlete Hanna Mariën leerde Saartje "specifieke spieren (bij)trainen om de mannen te pakken". Ze wordt tot het uiterste gedreven. "Een mentaliteit die normaal is voor professionele atleten."



Saartje tegen Maarten Van Gramberen: 3 - 3

Sportanker Maarten Van Gramberen kiest een obstacle run. Maar dan de Dirty Weekend Rat Race, een van de zwaarste wedstrijden: 32 km lang met ruim 200 hindernissen. Voor Saartje wordt het vier weken trainen vol met blauwe plekken.



Maarten is bezeten van sport en heeft een ijzeren discipline: hij staat de ochtend van de race zelfs op om 5.15 uur om zijn speciaal gebakken sportcake te eten. Saartje komt de ochtend door op... koffie en een muffin. Ze weet dat Maarten één zwakke plek heeft: hij verkrampt helemaal als hij het koud heeft. Bij de obstacle run volgen obstakels door water. Het duo moet 20 km in een nat pak verder. Maarten bibbert en Saartje profiteert: ze neemt een voorsprong.



Maar door het vele lopen krijgt Maarten het ook warm en hij weet te doseren. Hij loopt haar in, zij krijgt een mentale tik en wordt stilaan moe. Uiteindelijk wint Maarten, Saartje komt 16 minuten later over de meet. Toch houdt ze er een goed gevoel aan over. "Als er een uitdaging is die ik nog eens zou doen, is het deze wel", blikt Saartje terug.



Saartje tegen... Sieg De Doncker II: 3 - 4

Louis Talpe gaat voor crashed ice: een wedstrijd waar je als deelnemer aan hoge snelheid op schaatsen van een berg afglijdt en tijdens de afdaling over een rots moet springen. "Mijn schaatskwaliteiten zijn niet bijster en dan kwam er de angstfactor bij om te springen over rotsen. Ik kreeg een klets in mijn gezicht. Ik zag het niet, ik moest weerstand wegwerken", vertelt Saartje. Tijdens een training valt ze achterover. Een barst in haar linkerpols is het verdict. "Ik had tegen mijn redactie nochtans gezegd: "Gene schrik ik breek nooit niets!"", lacht ze. Pas een jaar later kan ze de trainingen hervatten.



Dit was dé grote mentale uitputtingsslag. Hier heb ik steken laten vallen

Wanneer ze de finale speelt, ontdekt ze plots Sieg De Docker in de arena en niét Louis Talpe. Die was door het lange uitstel verhinderd. Hij zat met opnames voor "Tegen de sterren op". "Oh nee, alweer diene gast en die had me al geklopt", denkt Saartje. "Louis had schrik, ik trok me daar aan op. Hij wist wat de sport inhield, maar was wel wat bang omdat hij niets wilde breken. Bij Sieg heb je dat niet. Ik kreeg schrik en dat is zich gaan nestelen in mijn hoofd, want toen ik beneden raakte, dacht ik uiteindelijk "Och, was het dat maar?"", kijkt Saartje terug. "Hier heb ik steken laten vallen. Dit was voor mij dé grote mentale uitputtingsslag."



"Vrouwen komaan, het kan met wilskracht"

Met 3 - 4 als einduitslag heeft Saartje Vandendriessche eervol verloren van het andere geslacht. Toch is het voor haar persoonlijk een overwinning geweest, en dat met het soort programma dat ze heeft kunnen maken.



"Op de man af" was goed voor wekelijks 700.000 à 800.000 kijkers, het viel erg in de smaak bij gezinnen. "Ik merk dat héél veel kinderen me plots aanspreken. Bij "Vlaanderen vakantieland" (waar ze een van de gezichten was, red.) was het een ander publiek", stelt Saartje vast. Ze wil de lijn van actie graag aanhouden. "De tijdgeest is klaar voor vrouwen en actieprogramma's. Ik wil laten zien: "Vrouwen, komaan! Met wilskracht kom je er.""