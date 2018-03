"Donkerste gebouw ter wereld" staat op Olympische Winterspelen in Pyeongchang

Als een hap pikdonkere nacht tegen een staalblauwe hemel: zo ziet het paviljoen van Hyundai eruit dat op de site van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea is opgetrokken. De constructie is ontworpen door architect Asif Khan uit Londen en is gisteren voorgesteld. Het paviljoen zou "het donkerste gebouw" ter wereld zijn. Dat heeft alles met de speciale behandeling van de buitenmuren te maken. Die kregen een laag Vantablack VBx2, een materiaal dat 99 procent van alle licht absorbeert.

2018 Asif Khan

Vertically aligned carbon nanotube arrays

De naam "Vanta" staat voor "vertically aligned carbon nanotube arrays". Het product is uitgevonden voor gebruik in de ruimtevaart en voor militaire doeleinden, maar Asif Khan wou het ook in de architectuur uitproberen. Het resultaat is een vierkant met een oppervlak van 35 bij 35 meter en een hoogte van 10 meter. De buitenmuren zijn bezaaid met duizenden kleine lichtjes die een weergave van de sterrenhemel vormen zoals die 's nachts vanop die plek op aarde is te zien.

Waterinstallatie

Groot is het contrast met de binnenkant van het paviljoen: die is sneeuwwit en bevat een waterinstallatie die per minuut 25.000 waterdruppels afgeeft. Die stromen samen tot een centraal meer. Het parcours dat de druppels afleggen, hangt af van de interactie tussen sensoren en bewegingen die bezoekers maken. Met het paviljoen wil Hyundai de aandacht vestigen op zijn missie om door middel van mobiliteit het leven van mensen te verbeteren. Het water verwijst naar de waterstoftechnologie die de autogigant ontwikkelt in zijn streven naar duurzaam transport. Op 9 februari gooit het paviljoen zijn deuren open voor het brede publiek. Diezelfde dag vindt de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen plaats.